Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок

Новий біатлонний сезон стартує 27 листопада, а завершиться 20 березня.

27 листопада першим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді розпочнеться біатлонний сезон-2021/22.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка.

Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

КАЛЕНДАР КУБКА СВІТУ З БІАТЛОНУ СЕЗОНУ-2021/22

1 ЕТАП

Естерсунд (Швеція)

27-28 листопада

27 листопада

12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

28 листопада

12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки

14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

2 ЕТАП

Естерсунд (Швеція)

2-5 грудня

2 грудня

14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

4 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки

5 грудня

13:35 - Естафета, 4х6, жінки

16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

3 ЕТАП

Гогфільцен (Австрія)

10-12 грудня

10 грудня

12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

11 грудня

13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки

12 грудня

12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

4 ЕТАП

Ансі (Франція)

16-19 грудня

16 грудня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

17 грудня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

18 грудня

14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19 грудня

13:45 - Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 - Масстарт, 15 км, чоловіки

5 ЕТАП

Обергоф (Німеччина)

6-9 січня

6 січня

15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

8 січня

13:15 - Змішана естафета

15:45 - Одиночна змішана естафета

9 січня

13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

6 ЕТАП

Рупольдінг (Німеччина)

12-16 січня

12 січня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

15 січня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16 січня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

7 ЕТАП

Антгольц-Антерсельва (Італія)

20-23 січня

20 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки

21 січня

15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки

22 січня

13:50 - Масстарт, 15 км, чоловіки

16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки

23 січня

13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

16:15 - Масстарт, 12,5 км, жінки

8 ЕТАП

Контіолагті (Фінляндія)

3-6 березня

3 березня

15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки

4 березня

15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

5 березня

13:15 - Спринт, 7,5 км, жінки

16:00 - Спринт, 10 км, чоловіки

6 березня

13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:40 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

9 ЕТАП

Отепяя (Естонія)

10-13 березня

10 березня

15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки

11 березня

15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки

12 березня

14:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:15 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

13 березня

13:30 - Змішана естафета

16:15 - Одиночна змішана естафета

10 ЕТАП

Голменколлен (Норвегія)

17-20 березня

17 березня

16:45 - Спринт, 7,5 км, жінки

18 березня

16:45 - Спринт, 10 км, чоловіки

19 березня

13:50 - Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

20 березня

13:50 - Масстарт, 12,5 км, жінки

16:00 - Масстарт, 15 км, чоловіки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання