Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок

Новий біатлонний сезон стартує 27 листопада, а завершиться 20 березня.
27 листопада першим етапом Кубка світу у шведському Естерсунді розпочнеться біатлонний сезон-2021/22.
Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка.
Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Гонки на Олімпіаді до заліку Кубка світу не увійдуть.
Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
КАЛЕНДАР КУБКА СВІТУ З БІАТЛОНУ СЕЗОНУ-2021/22
|1 ЕТАП
Естерсунд (Швеція)
27-28 листопада
27 листопада
12:45 - Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
16:00 - Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
28 листопада
12:00 - Спринт, 7,5 км, жінки
14:45 - Спринт, 10 км, чоловіки
|2 ЕТАП
Естерсунд (Швеція)
2-5 грудня
2 грудня
14:45 - Спринт, 7,5 км, жінки
17:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
4 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:10 - Естафета, 4х7,5, чоловіки
5 грудня
13:35 - Естафета, 4х6, жінки
16:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|3 ЕТАП
Гогфільцен (Австрія)
10-12 грудня
10 грудня
12:25 - Спринт, 10 км, чоловіки
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
11 грудня
13:15 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 - Естафета, 4х6 км, жінки
12 грудня
12:45 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:30 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
|4 ЕТАП
Ансі (Франція)
16-19 грудня
16 грудня
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
17 грудня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
18 грудня
14:00 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
19 грудня
13:45 - Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 - Масстарт, 15 км, чоловіки
|5 ЕТАП
Обергоф (Німеччина)
6-9 січня
6 січня
15:15 - Спринт, 10 км, чоловіки
7 січня
15:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
8 січня
13:15 - Змішана естафета
15:45 - Одиночна змішана естафета
9 січня
13:30 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
|6 ЕТАП
Рупольдінг (Німеччина)
12-16 січня
12 січня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
15 січня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16 січня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|7 ЕТАП
Антгольц-Антерсельва (Італія)
20-23 січня
20 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки
21 січня
15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки
22 січня
13:50 - Масстарт, 15 км, чоловіки
16:00 - Естафета, 4х6 км, жінки
23 січня
13:15 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
16:15 - Масстарт, 12,5 км, жінки
|8 ЕТАП
Контіолагті (Фінляндія)
3-6 березня
3 березня
15:30 - Естафета, 4х6 км, жінки
4 березня
15:30 - Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
5 березня
13:15 - Спринт, 7,5 км, жінки
16:00 - Спринт, 10 км, чоловіки
6 березня
13:45 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:40 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|9 ЕТАП
Отепяя (Естонія)
10-13 березня
10 березня
15:30 - Спринт, 10 км, чоловіки
11 березня
15:30 - Спринт, 7,5 км, жінки
12 березня
14:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:15 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
13 березня
13:30 - Змішана естафета
16:15 - Одиночна змішана естафета
|10 ЕТАП
Голменколлен (Норвегія)
17-20 березня
17 березня
16:45 - Спринт, 7,5 км, жінки
18 березня
16:45 - Спринт, 10 км, чоловіки
19 березня
13:50 - Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 - Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
20 березня
13:50 - Масстарт, 12,5 км, жінки
16:00 - Масстарт, 15 км, чоловіки