Кубок світу з біатлону-2023/24: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

Новий біатлонний сезон стартує 25 листопада, а завершиться 17 березня.
У суботу, 25 листопада, сезон Кубка світу-2023/24 з біатлону розпочнеться першим етапом у шведському Естерсунді.
Всього цього сезону заплановано 9 етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який від 7-го до 18 лютого прийматиме чеське місце Нове-Мєсто.
Завершиться біатлонний сезон-2023/24 останнім етапом Кубка світу в канадському Кенморі, який запланований на 14 – 17 березня.
Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2023/24
|1 ЕТАП
Естерсунд (Швеція)
25 листопада – 3 грудня
25 листопада
13:30 – Одинична змішана естафета
15:50 – Змішана естафета
26 листопада
12:20 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
29 листопада
16:20 – Естафета, 4х6, жінки
30 листопада
16:20 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
1 грудня
15:45 – Спринт, 7,5 км, жінки
2 грудня
15:45 – Спринт, 10 км, чоловіки
3 грудня
15:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
17:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|2 ЕТАП
Гогфільцен (Австрія)
8 – 10 грудня
8 грудня
12:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
10 грудня
12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:15 – Естафета, 4х6 км, жінки
|3 ЕТАП
Ленцергайде (Швейцарія)
14 – 17 грудня
14 грудня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
15 грудня
15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
16 грудня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
17 грудня
13:30 – Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
|4 ЕТАП
Обергоф (Німеччина)
4 – 7 січня
4 січня
13:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
5 січня
15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки
6 січня
13:25 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
7 січня
12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки
|5 ЕТАП
Рупольдінг (Німеччина)
10 – 14 січня
10 січня
15:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
11 січня
15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
12 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
13 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
14 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|6 ЕТАП
Антгольц-Антерсельва (Італія)
18 – 21 січня
18 січня
15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки
19 січня
15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, жінки
20 січня
13:55 – Одинична змішана естафета
15:45 – Змішана естафета
21 січня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|7 ЕТАП
Голменколлен (Норвегія)
29 лютого – 3 березня
29 лютого
15:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
1 березня
15:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
2 березня
14:20 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки
3 березня
13:45 – Одиночна змішана естафета
15:45 – Змішана естафета
|8 ЕТАП
Солт-Лейк-Сіті (США)
8 – 10 березня
8 березня
21:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
00:00 – Спринт, 7,5 км, жінки
9 березня
21:25 – Естафета, 4х6 км, жінки
00:00 – Спринт, 10 км, чоловіки
10 березня
18:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
19:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|9 ЕТАП
Кенмор (Канада)
14 – 17 березня
14 березня
18:40 – Спринт, 7,5 км, жінки
15 березня
18:40 – Спринт, 10 км, чоловіки
16 березня
19:10 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
23:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
17 березня
19:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки
23:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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