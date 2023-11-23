Кубок світу з біатлону-2023/24: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

У суботу, 25 листопада, сезон Кубка світу-2023/24 з біатлону розпочнеться першим етапом у шведському Естерсунді.

Всього цього сезону заплановано 9 етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який від 7-го до 18 лютого прийматиме чеське місце Нове-Мєсто.

Завершиться біатлонний сезон-2023/24 останнім етапом Кубка світу в канадському Кенморі, який запланований на 14 – 17 березня.

Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2023/24

1 ЕТАП

Естерсунд (Швеція)

25 листопада – 3 грудня

25 листопада

13:30 – Одинична змішана естафета

15:50 – Змішана естафета

26 листопада

12:20 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

15:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

29 листопада

16:20 – Естафета, 4х6, жінки

30 листопада

16:20 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

1 грудня

15:45 – Спринт, 7,5 км, жінки

2 грудня

15:45 – Спринт, 10 км, чоловіки

3 грудня

15:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

2 ЕТАП

Гогфільцен (Австрія)

8 – 10 грудня

8 грудня

12:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

10 грудня

12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:15 – Естафета, 4х6 км, жінки

3 ЕТАП

Ленцергайде (Швейцарія)

14 – 17 грудня

14 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

15 грудня

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 грудня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17 грудня

13:30 – Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

4 ЕТАП

Обергоф (Німеччина)

4 – 7 січня

4 січня

13:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

5 січня

15:25 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 січня

13:25 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

7 січня

12:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

15:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

5 ЕТАП

Рупольдінг (Німеччина)

10 – 14 січня

10 січня

15:30 – Естафета, 4х6 км, жінки

11 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

12 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

13 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

14 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 ЕТАП

Антгольц-Антерсельва (Італія)

18 – 21 січня

18 січня

15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 15 км, чоловіки

19 січня

15:20 – Індивідуальна гонка коротка, 12,5 км, жінки

20 січня

13:55 – Одинична змішана естафета

15:45 – Змішана естафета

21 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

7 ЕТАП

Голменколлен (Норвегія)

29 лютого – 3 березня

29 лютого

15:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

1 березня

15:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

2 березня

14:20 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки

3 березня

13:45 – Одиночна змішана естафета

15:45 – Змішана естафета

8 ЕТАП

Солт-Лейк-Сіті (США)

8 – 10 березня

8 березня

21:25 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

00:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

9 березня

21:25 – Естафета, 4х6 км, жінки

00:00 – Спринт, 10 км, чоловіки

10 березня

18:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

19:50 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

9 ЕТАП

Кенмор (Канада)

14 – 17 березня

14 березня

18:40 – Спринт, 7,5 км, жінки

15 березня

18:40 – Спринт, 10 км, чоловіки

16 березня

19:10 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

23:10 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17 березня

19:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

23:20 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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