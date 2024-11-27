Кубок світу з біатлону-2024/25: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

У суботу, 30 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 стартує першим етапом у фінському Контіолагті.

Загалом цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.

Завершиться біатлонний сезон-2024/25 останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2024/25

1 ЕТАП

Контіолагті (Фінляндія)

30 листопада – 8 грудня

30 листопада

14:15 – Одинична змішана естафета

16:45 – Змішана естафета

1 грудня

14:45 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

18:25 – Естафета, 4х6, жінки

3 грудня

17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

4 грудня

17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

6 грудня

17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

18:10 – Спринт, 7,5 км, жінки

8 грудня

15:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

18:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки

2 ЕТАП

Гогфільцен (Австрія)

13 – 15 грудня

13 грудня

12:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

14 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15 грудня

12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:15 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

3 ЕТАП

Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)

19 – 22 грудня

19 грудня

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

20 грудня

15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

21 грудня

13:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

22 грудня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

4 ЕТАП

Обергоф (Німеччина)

9 – 12 січня

9 січня

15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

10 січня

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

11 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

12 січня

13:20 – Змішана естафета

15:30 – Одинична змішана естафета

5 ЕТАП

Рупольдінг (Німеччина)

15 – 19 січня

15 січня

15:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

16 січня

15:10 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

17 січня

15:20 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

18 січня

15:20 – Естафета, 4х6 км, жінки

19 січня

13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки

6 ЕТАП

Антгольц-Антерсельва (Італія)

23 – 26 січня

23 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

24 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

25 січня

14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:55 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

26 січня

13:05 – Естафета, 4х6 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

7 ЕТАП

Нове-Мєсто (Чехія)

6 – 9 березня

6 березня

19:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 березня

19:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

8 березня

15:55 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

18:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

9 березня

14:50 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки

17:45 – Естафета, 4х6 км, жінки

8 ЕТАП

Поклюка (Словенія)

13 – 16 березня

13 березня

16:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

14 березня

16:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 березня

14:05 – Змішана естафета

16:45 – Одинична змішана естафета

16 березня

14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

9 ЕТАП

Голменколлен (Норвегія)

21 – 23 березня

21 березня

14:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

22 березня

14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

16:50 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

23 березня

14:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки

16:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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