Кубок світу з біатлону-2024/25: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

Новий біатлонний сезон розпочнеться 30 листопада, а завершиться 23 березня.
У суботу, 30 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 стартує першим етапом у фінському Контіолагті.
Загалом цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який від 12 до 23 лютого відбудеться у швейцарському Ленцергайде.
Завершиться біатлонний сезон-2024/25 останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.
Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2024/25
|1 ЕТАП
Контіолагті (Фінляндія)
30 листопада – 8 грудня
30 листопада
14:15 – Одинична змішана естафета
16:45 – Змішана естафета
1 грудня
14:45 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
18:25 – Естафета, 4х6, жінки
3 грудня
17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки
4 грудня
17:20 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки
6 грудня
17:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 грудня
18:10 – Спринт, 7,5 км, жінки
8 грудня
15:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
18:10 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|2 ЕТАП
Гогфільцен (Австрія)
13 – 15 грудня
13 грудня
12:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
14 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15 грудня
12:30 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:15 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
|3 ЕТАП
Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)
19 – 22 грудня
19 грудня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
20 грудня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
21 грудня
13:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
22 грудня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
15:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|4 ЕТАП
Обергоф (Німеччина)
9 – 12 січня
9 січня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
10 січня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
11 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
12 січня
13:20 – Змішана естафета
15:30 – Одинична змішана естафета
|5 ЕТАП
Рупольдінг (Німеччина)
15 – 19 січня
15 січня
15:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
16 січня
15:10 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
17 січня
15:20 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
18 січня
15:20 – Естафета, 4х6 км, жінки
19 січня
13:30 – Масстарт, 15 км, чоловіки
16:00 – Масстарт, 12,5 км, жінки
|6 ЕТАП
Антгольц-Антерсельва (Італія)
23 – 26 січня
23 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
24 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
25 січня
14:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:55 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
26 січня
13:05 – Естафета, 4х6 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
|7 ЕТАП
Нове-Мєсто (Чехія)
6 – 9 березня
6 березня
19:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 березня
19:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
8 березня
15:55 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
18:40 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
9 березня
14:50 – Естафета, 4х7,5 км, чоловіки
17:45 – Естафета, 4х6 км, жінки
|8 ЕТАП
Поклюка (Словенія)
13 – 16 березня
13 березня
16:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
14 березня
16:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15 березня
14:05 – Змішана естафета
16:45 – Одинична змішана естафета
16 березня
14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
|9 ЕТАП
Голменколлен (Норвегія)
21 – 23 березня
21 березня
14:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
22 березня
14:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
16:50 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
23 березня
14:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки
16:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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