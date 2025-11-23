Кубок світу з біатлону-2025/26: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

Реклама

У суботу, 29 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2025/26 стартує першим етапом у шведському Естерсунді.

Загалом цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат Європи та головні змагання – біатлонні гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Завершиться біатлонний сезон-2025/26 останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 19-22 березня.

Реклама

Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2025/26

Перший етап, Естерсунд (Швеція)

29 листопада

14:15 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

30 листопада

Реклама

15:00 – Одиночна змішана естафета

17:40 – Змішана естафета

2 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

Реклама

3 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

5 грудня

17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

6 грудня

17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Реклама

16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Другий етап, Гогфільцен (Австрія)

12 грудня

12:25 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

13 грудня

13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Естафета, 4х6, жінки

14 грудня

Реклама

13:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Третій етап, Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)

18 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

19 грудня

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

20 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Реклама

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, чоловіки

21 грудня

13:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Реклама

Четвертий етап, Обергоф (Німеччина)

8 січня

15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки

9 січня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

10 січня

13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:25 – Естафета, 4х6, жінки

11 січня

Реклама

12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

П'ятий етап, Рупольдінг (Німеччина)

14 січня

15:30 – Естафета, 4х6, жінки

Реклама

15 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

16 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

Реклама

17 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

18 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Реклама

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Шостий етап, Нове-Мєсто (Чехія)

22 січня

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

23 січня

Реклама

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

24 січня

14:15 – Одиночна змішана естафета

16:15 – Змішана естафета

Реклама

25 січня

16:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки

19:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Сьомий етап, Контіолагті (Фінляндія)

5 березня

Реклама

18:05 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

6 березня

17:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

7 березня

Реклама

14:40 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:40 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

8 березня

14:40 – Естафета, 4х6, жінки

Реклама

17:55 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Восьмий етап, Отепяя (Естонія)

12 березня

16:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

13 березня

Реклама

16:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

14 березня

14:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Реклама

15 березня

13:35 – Одиночна змішана естафета

15:40 – Змішана естафета

Дев'ятий етап, Голменколлен (Норвегія)

19 березня

Реклама

17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

20 березня

17:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

21 березня

Реклама

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 березня

14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Реклама

17:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.