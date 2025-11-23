ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
3 хв

Кубок світу з біатлону-2025/26: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

Від 29 листопада до 22 березня триватиме сезон Кубка світу з біатлону-2025/26.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону / © Associated Press

У суботу, 29 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2025/26 стартує першим етапом у шведському Естерсунді.

Загалом цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат Європи та головні змагання – біатлонні гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Завершиться біатлонний сезон-2025/26 останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 19-22 березня.

Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2025/26

Перший етап, Естерсунд (Швеція)

29 листопада

14:15 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

30 листопада

15:00 – Одиночна змішана естафета

17:40 – Змішана естафета

2 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

3 грудня

16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

5 грудня

17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 грудня

17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 грудня

14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Другий етап, Гогфільцен (Австрія)

12 грудня

12:25 – Спринт, 10 км, чоловіки

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

13 грудня

13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:15 – Естафета, 4х6, жінки

14 грудня

13:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

Третій етап, Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)

18 грудня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

19 грудня

15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

20 грудня

13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, чоловіки

21 грудня

13:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Четвертий етап, Обергоф (Німеччина)

8 січня

15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки

9 січня

15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

10 січня

13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

15:25 – Естафета, 4х6, жінки

11 січня

12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

П'ятий етап, Рупольдінг (Німеччина)

14 січня

15:30 – Естафета, 4х6, жінки

15 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

16 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

18 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Шостий етап, Нове-Мєсто (Чехія)

22 січня

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки

23 січня

19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки

24 січня

14:15 – Одиночна змішана естафета

16:15 – Змішана естафета

25 січня

16:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки

19:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки

Сьомий етап, Контіолагті (Фінляндія)

5 березня

18:05 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

6 березня

17:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

7 березня

14:40 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:40 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

8 березня

14:40 – Естафета, 4х6, жінки

17:55 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Восьмий етап, Отепяя (Естонія)

12 березня

16:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

13 березня

16:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

14 березня

14:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15 березня

13:35 – Одиночна змішана естафета

15:40 – Змішана естафета

Дев'ятий етап, Голменколлен (Норвегія)

19 березня

17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки

20 березня

17:15 – Спринт, 10 км, чоловіки

21 березня

15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

17:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

22 березня

14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

17:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie