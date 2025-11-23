- Дата публікації
-
Категорія
Проспорт
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 3 хв
Кубок світу з біатлону-2025/26: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися
Від 29 листопада до 22 березня триватиме сезон Кубка світу з біатлону-2025/26.
У суботу, 29 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2025/26 стартує першим етапом у шведському Естерсунді.
Загалом цього сезону заплановано дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат Європи та головні змагання – біатлонні гонки на зимових Олімпійських іграх-2026, які відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Завершиться біатлонний сезон-2025/26 останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 19-22 березня.
Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2025/26
Перший етап, Естерсунд (Швеція)
29 листопада
14:15 – Естафета, 4х6, жінки
17:55 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
30 листопада
15:00 – Одиночна змішана естафета
17:40 – Змішана естафета
2 грудня
16:30 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
3 грудня
16:30 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
5 грудня
17:00 – Спринт, 7,5 км, жінки
6 грудня
17:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 грудня
14:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Другий етап, Гогфільцен (Австрія)
12 грудня
12:25 – Спринт, 10 км, чоловіки
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
13 грудня
13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:15 – Естафета, 4х6, жінки
14 грудня
13:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
Третій етап, Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)
18 грудня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
19 грудня
15:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
20 грудня
13:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, чоловіки
21 грудня
13:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Четвертий етап, Обергоф (Німеччина)
8 січня
15:10 – Спринт, 10 км, чоловіки
9 січня
15:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
10 січня
13:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
15:25 – Естафета, 4х6, жінки
11 січня
12:00 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
15:15 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
П'ятий етап, Рупольдінг (Німеччина)
14 січня
15:30 – Естафета, 4х6, жінки
15 січня
15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
16 січня
15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
17 січня
15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
18 січня
13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Шостий етап, Нове-Мєсто (Чехія)
22 січня
19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 15 км, чоловіки
23 січня
19:15 – Коротка індивідуальна гонка, 12,5 км, жінки
24 січня
14:15 – Одиночна змішана естафета
16:15 – Змішана естафета
25 січня
16:15 – Масстарт, 15 км, чоловіки
19:15 – Масстарт, 12,5 км, жінки
Сьомий етап, Контіолагті (Фінляндія)
5 березня
18:05 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
6 березня
17:10 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
7 березня
14:40 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:40 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
8 березня
14:40 – Естафета, 4х6, жінки
17:55 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Восьмий етап, Отепяя (Естонія)
12 березня
16:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
13 березня
16:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
14 березня
14:30 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
17:00 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15 березня
13:35 – Одиночна змішана естафета
15:40 – Змішана естафета
Дев'ятий етап, Голменколлен (Норвегія)
19 березня
17:15 – Спринт, 7,5 км, жінки
20 березня
17:15 – Спринт, 10 км, чоловіки
21 березня
15:45 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
17:15 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
22 березня
14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
17:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.