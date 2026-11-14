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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
275
Час на прочитання
3 хв

Кубок світу з біатлону-2026/27: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися

Від 26 листопада до 21 березня триватиме сезон Кубка світу з біатлону-2026/27.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Біатлон

Біатлон / © Associated Press

У четвер, 26 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2026/27 стартує першим етапом фінському Контіолахті.

Загалом цього сезону заплановано десять етапів Кубка світу, серед яких незвичний короткий дводенний етап у словенській Поклюці.

Головним стартом сезону стане чемпіонат світу-2027, який триватиме від 10 до 21 лютого 2027 року в Отепя (Естонія).

Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2026/27

Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)

26 листопада

17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада

17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада

14:10 — Одиночна змішана естафета

16:15 — Змішана естафета

29 листопада

14:00 — Спринт, 10 км, чоловіки

17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

Другий етап, Гогфільцен (Австрія)

4 грудня

12:25 — Спринт, 7,5 км, жінки

15:15 — Спринт, 10 км, чоловіки

5 грудня

13:15 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:30 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

6 грудня

12:30 — Естафета, 4х6, жінки

15:15 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

Третій етап, Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)

10 грудня

15:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

11 грудня

15:15 — Спринт, 10 км, чоловіки

12 грудня

13:15 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

13 грудня

13:15 — Масстарт, 12,5 км, жінки

15:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Четвертий етап, Поклюка (Словенія)

2 січня

12:25 — Спринт, 10 км, чоловіки

15:10 — Спринт, 7,5 км, жінки

3 січня

12:35 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

15:15 — Естафета, 4х6, жінки

П'ятий етап, Рупольдінг (Німеччина)

6 січня

15:15 — Естафета, 4х6, жінки

7 січня

15:15 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

8 січня

15:15 — Спринт, 7,5 км, жінки

9 січня

13:00 — Спринт, 10 км, чоловіки

10 січня

13:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Шостий етап, Антгольц-Антерсельва (Італія)

14 січня

15:15 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 січня

15:15 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

16 січня

12:45 — Одиночна змішана естафета

15:30 — Змішана естафета

17 січня

13:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки

16:00 — Масстарт, 12,5 км, жінки

Сьомий етап, Нове-Мєсто (Чехія)

21 січня

17:30 — Спринт, 7,5 км, жінки

22 січня

17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки

23 січня

15:45 — Масстарт, 12,5 км, жінки

18:00 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

24 січня

15:35 — Естафета, 4х6, жінки

18:10 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Чемпіонат світу з біатлону, Отепя (Естонія)

10 лютого

17:10 — Змішана естафета

12 лютого

17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки

13 лютого

18:00 — Спринт, 7,5 км, жінки

14 лютого

17:05 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

19:30 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

16 лютого

18:10 — Одиночна змішана естафета

17 лютого

18:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

18 лютого

18:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

19 лютого

18:30 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

20 лютого

18:30 — Естафета, 4х6, жінки

21 лютого

16:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки

19:10 — Масстарт, 12,5 км, жінки

Восьмий етап, Обергоф (Німеччина)

4 березня

15:45 — Спринт, 10 км, чоловіки

5 березня

15:10 — Спринт, 7,5 км, жінки

6 березня

14:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

17:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

7 березня

13:45 — Естафета, 4х7,5, чоловіки

16:50 — Естафета, 4х6, жінки

Дев'ятий етап, Естерсунд (Швеція)

11 березня

17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

12 березня

17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

13 березня

15:30 — Одиночна змішана естафета

18:10 — Змішана естафета

14 березня

15:30 — Масстарт, 12,5 км, жінки

18:10 — Масстарт, 15 км, чоловіки

Десятий етап, Голменколлен (Норвегія)

18 березня

17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки

19 березня

17:30 — Спринт, 7,5 км, жінки

20 березня

15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

18:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки

21 березня

14:30 — Масстарт, 15 км, чоловіки

17:00 — Масстарт, 12,5 км, жінки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону дізналися імена нових тренерів.

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