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Кубок світу з біатлону-2026/27: повний календар і розклад усіх гонок, де дивитися
Від 26 листопада до 21 березня триватиме сезон Кубка світу з біатлону-2026/27.
У четвер, 26 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2026/27 стартує першим етапом фінському Контіолахті.
Загалом цього сезону заплановано десять етапів Кубка світу, серед яких незвичний короткий дводенний етап у словенській Поклюці.
Головним стартом сезону стане чемпіонат світу-2027, який триватиме від 10 до 21 лютого 2027 року в Отепя (Естонія).
Календар і розклад етапів Кубка світу з біатлону-2026/27
Перший етап, Контіолахті (Фінляндія)
26 листопада
17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
27 листопада
17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
28 листопада
14:10 — Одиночна змішана естафета
16:15 — Змішана естафета
29 листопада
14:00 — Спринт, 10 км, чоловіки
17:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
Другий етап, Гогфільцен (Австрія)
4 грудня
12:25 — Спринт, 7,5 км, жінки
15:15 — Спринт, 10 км, чоловіки
5 грудня
13:15 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:30 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
6 грудня
12:30 — Естафета, 4х6, жінки
15:15 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
Третій етап, Ансі - Ле-Гран-Борнан (Франція)
10 грудня
15:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
11 грудня
15:15 — Спринт, 10 км, чоловіки
12 грудня
13:15 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
13 грудня
13:15 — Масстарт, 12,5 км, жінки
15:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки
Четвертий етап, Поклюка (Словенія)
2 січня
12:25 — Спринт, 10 км, чоловіки
15:10 — Спринт, 7,5 км, жінки
3 січня
12:35 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
15:15 — Естафета, 4х6, жінки
П'ятий етап, Рупольдінг (Німеччина)
6 січня
15:15 — Естафета, 4х6, жінки
7 січня
15:15 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
8 січня
15:15 — Спринт, 7,5 км, жінки
9 січня
13:00 — Спринт, 10 км, чоловіки
10 січня
13:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Шостий етап, Антгольц-Антерсельва (Італія)
14 січня
15:15 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15 січня
15:15 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
16 січня
12:45 — Одиночна змішана естафета
15:30 — Змішана естафета
17 січня
13:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки
16:00 — Масстарт, 12,5 км, жінки
Сьомий етап, Нове-Мєсто (Чехія)
21 січня
17:30 — Спринт, 7,5 км, жінки
22 січня
17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки
23 січня
15:45 — Масстарт, 12,5 км, жінки
18:00 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
24 січня
15:35 — Естафета, 4х6, жінки
18:10 — Масстарт, 15 км, чоловіки
Чемпіонат світу з біатлону, Отепя (Естонія)
10 лютого
17:10 — Змішана естафета
12 лютого
17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки
13 лютого
18:00 — Спринт, 7,5 км, жінки
14 лютого
17:05 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
19:30 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
16 лютого
18:10 — Одиночна змішана естафета
17 лютого
18:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
18 лютого
18:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
19 лютого
18:30 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
20 лютого
18:30 — Естафета, 4х6, жінки
21 лютого
16:45 — Масстарт, 15 км, чоловіки
19:10 — Масстарт, 12,5 км, жінки
Восьмий етап, Обергоф (Німеччина)
4 березня
15:45 — Спринт, 10 км, чоловіки
5 березня
15:10 — Спринт, 7,5 км, жінки
6 березня
14:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
17:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
7 березня
13:45 — Естафета, 4х7,5, чоловіки
16:50 — Естафета, 4х6, жінки
Дев'ятий етап, Естерсунд (Швеція)
11 березня
17:10 — Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
12 березня
17:10 — Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
13 березня
15:30 — Одиночна змішана естафета
18:10 — Змішана естафета
14 березня
15:30 — Масстарт, 12,5 км, жінки
18:10 — Масстарт, 15 км, чоловіки
Десятий етап, Голменколлен (Норвегія)
18 березня
17:30 — Спринт, 10 км, чоловіки
19 березня
17:30 — Спринт, 7,5 км, жінки
20 березня
15:45 — Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
18:00 — Гонка переслідування, 10 км, жінки
21 березня
14:30 — Масстарт, 15 км, чоловіки
17:00 — Масстарт, 12,5 км, жінки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Раніше повідомлялося, що чоловіча та жіноча збірні України з біатлону дізналися імена нових тренерів.