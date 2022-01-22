Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Антгольці

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Антгольці

Україна не була представлена в цій гонці.

У суботу, 22 січня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Перемогу в ній здобув німець Бенедікт Долль, другим став норвежець Йоганнес Бьо , а замкнув трійку призерів його співвітчизник Стурла Лагрейд.

Україна в масстарті не була представлена жодним спортсменом.

Згідно з регламентом, до гонки з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністів у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих спортсменів за підсумками конкретного етапу.

1. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0+1+0) 37:14.9

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) +31.3

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+2+0+1) +1:28.8

4. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+2+0) +1:34.7

5. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+1+2+0) +1:35.2

6. Теро Сеппала (Фінляндія, 0+1+0+2) +1:42.1

Сьогодні, 22 січня, на етапі в Антгольці також відбудеться жіноча естафета, де Україна виступить у такому складі: Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Анастася Меркушина та Олена Білосюк. Початок - о 16:00 за київським часом.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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