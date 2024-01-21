Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Антгольці

У неділю, 21 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україну в масстарті представляв єдиний біатлоніст – Артем Прима. Він фінішував на останньому, 30-му місці, сумарно припустившись восьми хиб на вогневих рубежах.

Увесь п'єдестал масстарту забрали норвежці. Переможцем став Ветле Шостад Крістіансен, друге місце посів Йоганнес Дале-Ск'євдаль, а третє – Вебйорн Серум.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого масстарту в Антгольці

1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) 35:51.4

2. Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0+1+1) +10.7

3. Вебйорн Серум (Норвегія, 0+0+0+1) +14.0

4. Кентен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+0) +20.1

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0+1+1) +23.3

6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +34.4

...

30. Артем Прима (Україна, 2+3+2+1)

Додамо, що завершиться етап в Антгольці 21 січня жіночим масстартом. У ньому виступлять три українки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Початок гонки – о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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