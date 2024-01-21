Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Антгольці

Єдиний представник України в гонці Артем Прима фінішував останнім.
У неділю, 21 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.
Україну в масстарті представляв єдиний біатлоніст – Артем Прима. Він фінішував на останньому, 30-му місці, сумарно припустившись восьми хиб на вогневих рубежах.
Увесь п'єдестал масстарту забрали норвежці. Переможцем став Ветле Шостад Крістіансен, друге місце посів Йоганнес Дале-Ск'євдаль, а третє – Вебйорн Серум.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого масстарту в Антгольці
1. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1+0+0) 35:51.4
2. Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0+1+1) +10.7
3. Вебйорн Серум (Норвегія, 0+0+0+1) +14.0
4. Кентен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+0) +20.1
5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0+1+1) +23.3
6. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +34.4
...
30. Артем Прима (Україна, 2+3+2+1)
Додамо, що завершиться етап в Антгольці 21 січня жіночим масстартом. У ньому виступлять три українки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Початок гонки – о 15:45 за київським часом.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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