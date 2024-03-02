Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Голменколлені

Українські біатлоністи до масстарту не зуміли відібратися.

У суботу, 2 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україна в ній не була представлена. Жоден з українських біатлоністів не відібрався до масстарту.

Переможцем масстарту став норвежець Стурла Легрейд. Другим фінішував німець Бенедикт Долль, який у боротьбі за срібну нагороду випередив бронзового призера шведа Єспера Неліна.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого масстарту в Голменколлені

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+0) 37:52.0

2. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+0+0+2) +6.4

3. Єспер Нелін (Швеція, 0+1+0+0) +9.9

4. Фаб'єн Клод (Франція, 1+0+0+1) +15.3

5. Емільєн Жаклен (Франція, 1+0+1+1) +17.7

6. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0+0+0) +18.6

У неділю, 3 березня, етап у Голменколлені закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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