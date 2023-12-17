Кубок світу з біатлону: результати чоловічого масстарту на етапі в Ленцергайде

Єдиний представник української збірної Дмитро Підручний фінішував 26-м.
У неділю, 17 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде закінчився чоловічою гонкою з масовим стартом.
Україну в ній представляв лише Дмитро Підручний. Сумарно на вогневих рубежах він припустився трьох хиб і в підсумку завершив гонку на 26-му місці.
Виграв перший чоловічий масстарт сезону Кубка світу чинний володар Великого кришталевого глобуса норвежець Йоганнес Бьо. "Срібло" та "бронзу" здобули його співвітчизники Йоганнес Дале і Тарьєй Бьо відповідно.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого масстарту в Ленцергайде
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) 35:00.1 хвилини
2. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+0+1) +14.6
3. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +21.8
4. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+0+0+1) +43.5
5. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+1+1+0) +49.8
6. Вебйорн Серум (Норвегія, 1+0+0+2) +51.1
...
26. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+1+1) +2:57.5
Додамо, що раніше сьогодні в Ленцергайде відбувся жіночий масстарт. Перемогу в ньому здобула француженка Жюстін Бреза-Буше, яка таким чином оформила "золотий хет-трик", вигравши усі три особисті гонки цього етапу: раніше вона перемогла у спринті та персьюті. Найкращою серед українок у масстарті стала Юлія Джима, яка фінішувала у топ-20.
Чоловічий масстарт у Ленцергайде став заключною гонкою 2023 року на Кубку світу з біатлону. Наступний четвертий етап поточного сезону Кубка світу прийматиме 4 – 7 січня 2024 року німецький Обергоф.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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