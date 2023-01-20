Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Антгольці

Найкращий результат серед українців показав Артем Прима.
У п'ятницю, 20 січня, в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2022/23.в італійському Антгольці відбулася спринтерська гонка у чоловіків.
Україну в ній представили 5 спортсменів: Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко.
Найкращим з українців став Прима, який з одним неточним пострілом фінішував на 31-й позиції.
Виграв спринт норвежець Йоганнес Бьо. На другу сходинку п'єдесталу піднявся швед Мартін Понсілуома, а трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Стурла Легрейд.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Антгольці
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 22:44.1
2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +31.4
3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +37.3
4. Роман Реєс (Німеччина, 1+0) +56.7
5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +57.0
6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +1:07.5
...
31. Артем Прима (Україна, 0+1) +2:09.2
41. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:28.0
44. Денис Насико (Україна, 0+0) +2:29.7
56. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:53.7
85. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +4:06.6
У суботу, 21 січня, на етапі в Антгольці відбудуться жіночий і чоловічий персьюти. Вони розпочнуться о 14:00 та 16:00 за київським часом відповідно. У неділю, 22 січня, італійський етап завершиться класичними естафетами.
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На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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