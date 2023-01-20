Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Антгольці

У п'ятницю, 20 січня, в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону-2022/23.в італійському Антгольці відбулася спринтерська гонка у чоловіків.

Україну в ній представили 5 спортсменів: Антон Дудченко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Денис Насико та Артем Тищенко.

Найкращим з українців став Прима, який з одним неточним пострілом фінішував на 31-й позиції.

Виграв спринт норвежець Йоганнес Бьо. На другу сходинку п'єдесталу піднявся швед Мартін Понсілуома, а трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Антгольці

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) 22:44.1

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +31.4

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +37.3

4. Роман Реєс (Німеччина, 1+0) +56.7

5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +57.0

6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +1:07.5

...

31. Артем Прима (Україна, 0+1) +2:09.2

41. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:28.0

44. Денис Насико (Україна, 0+0) +2:29.7

56. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:53.7

85. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +4:06.6

У суботу, 21 січня, на етапі в Антгольці відбудуться жіночий і чоловічий персьюти. Вони розпочнуться о 14:00 та 16:00 за київським часом відповідно. У неділю, 22 січня, італійський етап завершиться класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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