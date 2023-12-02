Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Естерсунді

Два українці зуміли відібратися до гонки переслідування.

У суботу, 2 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представили п'ять біатлоністів: Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Прима.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко – 38-ме місце, яке дозволило йому увійти до залікової зони. Крім нього, до гонки переслідування також пробився Цимбал, який фінішував 53-м.

Інші українці опинилися за межами топ-60 і не змогли кваліфікуватися до персьюту.

Переможцем спринту став німець Філіп Наврат. Компанію йому на п'єдесталі склали норвежці: "срібло" виграв Тарьєй Бьо, а "бронзу" – Вебйорн Соерум.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Естерсунді

1. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0) 24:02.0

2. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) +18.7

3. Вебйорн Соерум (Норвегія, 0+0)

4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2) +26.7

5. Йоганнес Дале-Ск'євдаль (Норвегія, 0+0) +46.6

6. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0) +48.2

...

38. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:07.9

53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +2:38.8

66. Артем Прима (Україна, 0+2) +3:06.4

71. Денис Насико (Україна, 0+1) +3:19.9

86. Тарас Лесюк (Україна, 1+3) +3:52.0

Жіночий спринт відбувся напередодні. Найкращою з українок там стала Анастасія Меркушина, яка посіла 48-ме місце. Одразу за нею розташувалася Христина Дмитренко, яка також пробилася до гонки переслідування.

У неділю, 3 грудня, програму етапу в Естерсунді закриють жіноча (початок – о 15:00) та чоловіча (початок – о 17:00) гонки переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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