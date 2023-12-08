Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Гогфільцені

У п'ятницю, 8 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відкрився чоловічою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Найкращий результат серед українців показав Дудченко, який фінішував 47-м. Крім нього, до гонки переслідування також відібрався Підручний, який став 52-м. Решта українців не потрапили до топ-60 і пропустять персьют.

Варто зазначити, що для Підручного це була перша гонка цього біатлонного сезону. Стартовий етап у шведському Естерсунді капітан збірної України пропустив через травму.

Переможцем спринту став норвежець Тарьєй Бьо. Друге місце посів його співвітчизник Стурла Легрейд, а трійку призерів замкнув швед Себастьян Самуельссон.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Гогфільцені

1. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0) 24:37.5 хв

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +4.9

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0) +10.0

4. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +18.4

5. Йоганнес Дале (Норвегія, 1+1) +19.2

6. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1) +26.5

...

47. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:17.0

52. Дмитро Підручний (Україна, 2+2) +2:26.3

63. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +2:45.8

65. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:48.7

80. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:40.9

Жіночий спринт також відбудеться 8 грудня. Старт гонки – о 15:25 за київським часом.

У суботу, 9 грудня, в Гогфільцені заплановано гонки переслідування, а в неділю, 10 грудня, програму етапу закриють класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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