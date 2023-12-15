Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Ленцергайде

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував у топ-25.

У п'ятницю, 15 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде вібулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представили Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Найкращим серед українців став Підручний, який посів 22-ге місце. До гонки переслідування також відібралися Прима (44-та позиція) та Лесюк (45-та).

Опинилися поза топ-60 та не пробилися до персьюту Тищенко (63-тє місце) та Дудченко (78-ме).

Переможцем спринту став німець Бенедікт Долль, який на 5,4 секунди випередив норвежця Йоганнеса Бьо. Замкнув трійку призерів ще один німецький біатлоніст Філіпп Наврат.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Ленцергайде

1. Бенедікт Долль (Німеччина, 0+0) 23:15.8 хвилини

2. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0) +5.4

3. Філіпп Наврат (Німеччина, 1+0) +36.8

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +39.1

4. Філіпп Горн (Німеччина, 1+0) +39.1

6. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +44.3

...

22. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:29.3

44. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:18.1

45. Тарас Лесюк (Україна, 0+1) +2:24.9

63. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +2:50.1

78. Антон Дудченко (Україна, 3+1) +3:38.3

Додамо, що напередодні в в Ленцергайде відбулося жіноча спринтерська гонка, яку виграла француженка Жюстін Бреза-Буше. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка посіла 16-те місце.

У суботу, 16 грудня, в Ленцергайде заплановано гонки переслідування, а завершиться етап у неділю, 17 грудня, дебютними цього сезону масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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