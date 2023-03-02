Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Нове-Мєсто

У четвер, 2 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто стартував спринтерською гонкою у чоловіків.

Україну в ній представляли Денис Насико, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Богдан Цимбал.

Найкращим серед українців з бездоганною стрільбою став Дудченко, який зумів потрапити до топ-20, фінішувавши на 17-му місці.

Весь п'єдестал пошани забрали норвежці. Переможцем став Йоганнес Бьо, другу позицію посів Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого спринту в Нове-Мєсто

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 22:39.6

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) +30.0

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +1:15.2

4. Ендре Стрьомсгайм (Норвегія, 0+0) +1:17.9

5. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+1) +1:25.1

6. Антонен Гігонна (Франція, 0+1) +1:25.8

...

17. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:08.3

32. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) +2:36.7

35. Артем Прима (Україна, 1+0) +2:40.6

43. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:50.1

75. Денис Насико (Україна, 2+0) +4:02.0

У п'ятницю, 3 березня, програма етапу в Нове-Мєсто продовжиться жіночою спринтерською гонкою. Початок – о 17:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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