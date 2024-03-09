Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі у Солт-Лейк-Сіті

Збірна України фінішувала дев'ятою в заключній чоловічій естафеті сезону Кубка світу з біатлону.

У п'ятницю, 8 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті розпочався чоловічою естафетною гонкою.

Українську команду в ній представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Фінішу "синьо-жовті" дісталися дев'ятими.

Перший етап Прима пройшов без додаткових патронів і передав естафету четвертим. На другому етапі Підручний використав один додатковий патрон і підняв збірну України на друге місце.

А ось наступні два етапи видалися для нашої команди не такими успішними. На третьому етапі Мандзин на стрільбі стоячи пішов на коло штрафу, внаслідок чого передав естафету лише дев'ятим. На заключному етапі Дудченко відстрілявся з двома додатковими патронами і в підсумку фінішував дев'ятим.

Виграла чоловічу естафету команда Норвегії. Друге місце посіла Італія, а замкнула трійку призерів Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети у Солт-Лейк-Сіті

1. Норвегія (3+5) 1:13:12.3

2. Італія (0+8) +26.5

3. Німеччина (0+8) +27.3

4. США (1+9) +1:30.0

5. Швеція (1+9) +1:46.5

6. Австрія (0+8) +3:12.1

...

9. Україна (1+7) +3:56.4

Додамо, що опівночі у Солт-Лейк-Сіті розпочалася жіноча спринтерська гонка, де Україну представляють Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Ірина Петренко та Анна Кривонос.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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