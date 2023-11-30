Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Естерсунді

У четвер, 30 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета.

Збірну України в ній представили Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко. Фінішувала наша команда на 14-му місці .

На стартовому етапі Тищенко чисто відпрацював стрільбу лежачи і вийшов з вогневого рубежу на другій позиції. Після стійки, де він використав один додатковий патрон, Артем був восьмим, а передав естафету 12-м.

На другому етапі Прима двічі схибив на стрільбі лежачи, з якої вийшов 12-м. Бездоганна робота на вогневому рубежі стоячи дозволила йому підняти українську команду на 9-те місце, а передати естафету 10-м.

На третьому етапі Лесюк безпомилково стріляв лежачи, завдяки чому Україна вийшла на восьме місце. На стійці Тарас використав три додаткові патрони та став 9-м, а передав естафету 11-м.

На заключному етапі Дудченко одразу ж почав демонструвати швидкий хід на дистанції, але буквально завалив стрільбу лежачи – шість хиб і три штрафні кола, що відкотило нашу команду на 15-ту позицію. Ідеальна стрільба Антона стоячи дозволила "синьо-жовтим" піднятися тільки на 14-те місце.

Перемогла в естафеті команда Норвегії. Другою фінішувала Франція, третьою – Німеччина.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Естерсунді

1. Норвегія (0+7) 1:14:28.4

2. Франція (0+11) +20.6

3. Німеччина (1+16) +50.5

4. Австрія (0+2) +1:44.5

5. Італія (0+13) +1:45.0

6. Швеція (2+16) +2:17.9

...

14. Україна (3+9) +4:58.4

Додамо, що напередодні в Естерсунді відбулася жіноча естафета, яку збірна України провалила, посівши лише 12-те місце.

У п'ятницю, 1 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону заплановано жіночий спринт, а в суботу, 2 грудня, відбудеться чоловічий спринт. У неділю, 3 грудня, програму змагань закриють гонки переслідування.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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