Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Обергофі

У неділю, 7 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафетна гонка.

Україну в ній представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Фінішували "синьо-жовті" на 13-му місці .

На стартовому етапі Прима використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи, але бездоганно відпрацював на стійці, завдяки чому вийшов з другої стрільби на п'ятому місці. Артем передав естафету п'ятим з відставанням 52,5 секунди від лідера.

На другому етапі Підручний провалив стрільбу лежачи – Дмитро схибив 4 рази та вирушив на одне штрафне коло, опустившись на десяте місце. На стійці він зробив один неточний постріл та піднявся на дев'яту позицію, на якій і передав естафету з відставанням 2 хвилини 7,8 секунди від лідера.

На третьому етапі Дудченко використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи, внаслідок чого українська команда опустилася з 10-го на 14-те місце. На стійці Антон стріляв ще гірше – 5 хиб і як наслідок 2 штрафні кола. Естафету він передав 14-м з відставанням 4 хвилини 41,8 секунди від першої сходинки.

На заключному етапі Мандзин припустився однієї хиби на стрільбі лежачи та трьох на стрільбі стоячи, підтягнувши "синьо-жовтих" на підсумкову 13-ту позицію. На фініші Україна програла переможцям гонки 6 хвилин 47,7 секунди.

Виграла чоловічу естафету команда Норвегії. Другою стала Німеччина, замкнула трійку призерів Італія.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Обергофі

1. Норвегія (0+7) 1:17:34.2

2. Німеччина (1+15) +2:01.9

3. Італія (0+16) +2:50.5

4. Швеція (1+11) +3:37.9

5. Швейцарія (1+15) +3:42.6

6. Чехія (0+10) +3:48.1

...

13. Україна (3+17) +6:47.7

Жіноча естафета в Обергофі також відбудеться 7 січня. Початок – о 15:25 за київським часом. За збірну України побіжать Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Обергофі

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Обергофі

Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі в Обергофі