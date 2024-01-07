Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Обергофі

Збірна України фінішувала за межами топ-10.
У неділю, 7 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча естафетна гонка.
Україну в ній представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Фінішували "синьо-жовті" на 13-му місці.
На стартовому етапі Прима використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи, але бездоганно відпрацював на стійці, завдяки чому вийшов з другої стрільби на п'ятому місці. Артем передав естафету п'ятим з відставанням 52,5 секунди від лідера.
На другому етапі Підручний провалив стрільбу лежачи – Дмитро схибив 4 рази та вирушив на одне штрафне коло, опустившись на десяте місце. На стійці він зробив один неточний постріл та піднявся на дев'яту позицію, на якій і передав естафету з відставанням 2 хвилини 7,8 секунди від лідера.
На третьому етапі Дудченко використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи, внаслідок чого українська команда опустилася з 10-го на 14-те місце. На стійці Антон стріляв ще гірше – 5 хиб і як наслідок 2 штрафні кола. Естафету він передав 14-м з відставанням 4 хвилини 41,8 секунди від першої сходинки.
На заключному етапі Мандзин припустився однієї хиби на стрільбі лежачи та трьох на стрільбі стоячи, підтягнувши "синьо-жовтих" на підсумкову 13-ту позицію. На фініші Україна програла переможцям гонки 6 хвилин 47,7 секунди.
Виграла чоловічу естафету команда Норвегії. Другою стала Німеччина, замкнула трійку призерів Італія.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Обергофі
1. Норвегія (0+7) 1:17:34.2
2. Німеччина (1+15) +2:01.9
3. Італія (0+16) +2:50.5
4. Швеція (1+11) +3:37.9
5. Швейцарія (1+15) +3:42.6
6. Чехія (0+10) +3:48.1
...
13. Україна (3+17) +6:47.7
Жіноча естафета в Обергофі також відбудеться 7 січня. Початок – о 15:25 за київським часом. За збірну України побіжать Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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