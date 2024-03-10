Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі у США

У персьюті фінішував лише один з двох українців, які вийшли на старт.

У неділю, 10 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті закінчився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Артем Прима та Антон Дудченко, які за підсумками спринту стартували на 39-й і 40-й позиціях відповідно.

Ще два українці Віталій Мандзин і Дмитро Підручний повинні були розпочати гонку 48-м і 55-м відповідно, але на старт не вийшли.

Фінішу з двох українських біатлоністів дістався лише Дудченко, який з двома колами штрафу став 40-м. Прима вирішив зійти з дистанції на екваторі гонки після трьох хиб на перших двох вогневих рубежах.

Виграв гонку переслідування норвежець Йоганнес Бьо. Другим став його брат Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів француз Емільєн Жаклен.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Солт-Лейк-Сіті

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) 30:02.0

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) +6.4

3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+3+0) +7.1

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +7.7

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+2+0+1) +40.5

6. Томмазо Джакомель (Італія, 0+1+1+1) +48.8

...

40. Антон Дудченко (Україна, 0+0+1+1) +4:21.4

Артем Прима (Україна, 2+1) – не фінішував

Раніше 10 березня у Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча гонка переслідування, яку виграла француженка Лу Жанмонно. Єдина українка Юлія Джима фінішувала 22-ю.

Додамо, що заключний, дев'ятий етап поточного розіграшу Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 березня канадський Кенмор.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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