Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Естерсунді

Жоден з українців не зумів фінішувати у заліковій зоні.

У неділю, 3 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Нікому з наших біатлоністів не вдалося фінішувати у топ-40 та набрати залікових очок. Дудченко посів 41-ше місце, а Цимбал став 54-м.

Виграв гонку переслідування швед Себастьян Самуельссон. Друге місце посів переможець спринту Філіп Наврат з Німеччини, а замкнув трійку призерів норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Естерсунді

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+0+1) 31:38.4

2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+1+1) +5.1

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +7.2

4. Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +29.6

5. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 1+0+1+0) +38.2

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+0) +42.5

...

41. Антон Дудченко (Україна, 1+2+0+0) +3:48.1

54. Богдан Цимбал (Україна, 2+1+1+1) +6:06.4

Додамо, що раніше відбулася жіноча гонка переслідування, де єдина українка Анастасія Меркушина також не змогла фінішувати у заліковій зоні.

Зазначимо, що наступний, другий етап, поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 8 – 10 грудня австрійський Гогфільцен.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Естерсунді

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Естерсунді

Україна провалила першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону