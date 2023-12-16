Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Ленцергайде

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував у топ-20.

У суботу, 16 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли троє біатлоністів: Дмитро Підручний (22-га стартова позиція за підсумками спринту), Артем Прима (44-та) і Тарас Лесюк (45-та).

Найкращим серед українців став Підручний, який посів 20-те місце. Прима фінішував 52-м, а Лесюк закінчив гонку 53-м.

Вест п'єдестал пошани забрали норвежці. Виграв персьют Йоганнес Бьо, який у спринті був другим. Другу сходинку посів Ендре Стремсгейм, а замкнув трійку призерів Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Ленцергайде

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+2+0) 32:30.0

2. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 1+0+0+1) +24.7

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +29.1

4. Мартін Понсілуома (Швеція, 2+0+1+0) +40.9

5. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+2+1) +50.5

6. Кантен Фійон-Майє (Франція, 2+0+1+0) +57.5

...

20. Дмитро Підручний (Україна, 0+2+1+0) +2:07.5

52. Артем Прима (Україна, 2+1+1+2) +5:00.7

53. Тарас Лесюк (Україна, 1+0+1+2) +5:24.1

Додамо, що раніше сьогодні в Ленцергайде відбулася жіноча гонка переслідування, в якій перемогу здобула француженка Жюстін Бреза-Буше. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка посіла 10-те місце.

У неділю, 17 грудня, етап у Ленцергайде завершиться дебютними цього сезону масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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