Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Обергофі

У суботу, 6 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Віталій Мандзин (за підсумками спринту стартував 31-м), Дмитро Підручний (34-й), Антон Дудченко (41-й) та Артем Прима (51-й).

До залікової зони у персьюті зуміли потрапити три українці: Підручний – 31-й, Дудченко – 33-й, а Мандзин – 39-й. Прима завершив гонку 50-м.

Усі три місця на п'єдесталі взяли норвежці. Виграв переслідування Ендре Стрьомсгейм, для якого це перша перемога в кар'єрі в особистій гонці Кубка світу. Другим фінішував Стурла Легрейд, а замкнув трійку призерів Йоганнес Дале.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Обергофі

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+2) 33:04.2 хвилини

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+1+0) +17.8

3. Йоганнес Дале (Норвегія, 1+0+0+0) +36.4

4. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) +45.5

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+3) +50.3

6. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0+1+0) +53.2

...

31. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+0+2) +3:41.0

33. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +3:47.2

39. Віталій Мандзин (Україна, 2+0+2+0) +4:13.2

50. Артем Прима (Україна, 0+1+0+2) +5.16.6

Додамо, що жіночий персьют в Обергофі також відбудеться 6 січня, початок – о 15:40 за київським часом. Ззавершиться етап у неділю, 7 січня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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