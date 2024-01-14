Кубок світу з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу

Найкращим серед українців у персьюті став Денис Насико, який посів 37-ме місце.

У неділю, 14 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи: Денис Насико (за підсумками спринту стартував 39-м), Тарас Лесюк (41-й), Віталій Мандзин (53-й) та Артем Тищенко (59-й).

Найкращим серед українців у персьюті став Насико – 37-ме місце. Він – єдиний з представників України, хто потрапив до залікової зони. Тищенко фінішував 43-м, Лесюк – 49-м, Мандзин – 52-м.

Увесь п'єдестал забрали норвежці. Виграв гонку переслідування Йоганнес Дале, друге місце посів Ветле Шостад Крістіансен, а третім став Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Рупольдінгу

1. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+2+0) +30:38.0

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +1.7

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) +2.4

4. Емільєн Жаклен (Франція, 1+2+0+0) +9.6

5. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0+1+0) +14.7

6. Томмазо Джакомель (Італія, 0+2+1+1) +24.1

...

37. Денис Насико (Україна, 0+1+1+0) +2:38.4

43. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +2:45.0

49. Тарас Лесюк (Україна, 0+2+1+1) +3:46.9

52. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+3+0) +4:07.8

Додамо, що 14 січня в Рупольдінгу також відбулася жіноча гонка переслідування, яку виграла італійка Ліза Віттоцці. Єдина українка Юлія Джима фінішувала 15-ю.

Зазначимо, що шостий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийме 18 – 21 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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