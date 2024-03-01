Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі в Голменколлені

У п'ятницю, 1 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Прима та Денис Насико.

Найкращим серед українців в "індивідуалці" став Підручний, який з трьома штрафними хвилинами посів 30-тє місце.

Весь п'єдестал дістався норвежцям. Перемогу здобув Стурла Легрейд, другим став Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів Ветле Крістіансен.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої індивідуальної гонки в Голменколлені

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 49:31.0 хвилини

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +28.5

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+1) +1:05.6

4. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) +1:06.4

5. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1+1+0) +1:14.9

6. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+0+1) +1:44.0

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30. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +4:27.2

33. Тарас Лесюк (Україна, 0+0+0+2) +4:41.7

34. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +4:43.9

40. Артем Прима (Україна, 1+1+0+0) +5:40.5

51. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +6:35.1

Зазначимо, що володарем Малого кришталевого глобуса в чоловічих індивідуальних гонках став норвежець Йоганнес Бьо, у жінок цю нагороду виграла італійка Ліза Віттоцці.

Етап у Голменколлені продовжиться в суботу, 2 березня, масстартами. Жіноча гонка розпочнеться о 14:20, а чоловіча – о 16:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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