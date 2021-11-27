Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки в Естерсунді

Двоє українців - у топ-30.

27 листопада у шведському Естерсунді стартував Кубок світу з біатлону-2021/22. Після жіночої індивідуальної гонки, в аналогічній дисципліні змагалися чоловіки.

Переможцем гонки став норвежець Стурла Легрейд, який майже на хвилину випередив найближчого переслідувача, свого співвітчизника Тар'є Бьо. Третім за підсумками гонки став француз Сімон Дестьйо.

Найкращі результати серед українців показали Антон Дудченко та Дмитро Підручний, в активі яких 24-та та 28-ма сходинка відповідно.

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 51:04.0

2. Тар'є Бьо (Норвегія, 0+1+0+1) +59.2

3. Сімон Дестьйо (Франція, 0+1+0+1) +1:00.6

...

24. Антон Дудченко (Україна, 2+1+0+0) +3:32.4

28. Дмитро Підручний (Україна, 1+0+0+2) +3:44.0

41. Денис Насико (Україна, 0+1+0+1) +4:37.2

52. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+0+1) +5:10.0

76. Андрій Доценко (Україна, 0+1+0+2)

У неділю, 28 листопада, в Естерсунді заплановані жіночий і чоловічий спринти.

Наступний етап Кубка світу також відбудеться в Естерсунді (2-5 грудня).

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

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