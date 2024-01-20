Кубок світу з біатлону: результати класичної змішаної естафети на етапі в Антгольці

Збірна України фінішувала дев'ятою у класичній змішаній естафеті на Кубку світу в Антгольці.

У суботу, 20 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці відбулася класична змішана естафета.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний. На фініші "синьо-жовті" стали дев'ятими.

На стартовому етапі Меркушина чисто стріляла лежачи, вийшовши з вогневого рубежу 11-ю. На стійці вона використала один додатковий патрон і піднялася на шосту позицію, а передала естафету сьомою з відставанням 20,4 секунди від лідера.

На другому етапі Джима двічі схибила на стрільбі лежачи та опустилася на десяте місце. Зробивши два неточні постріли, зі стійки вона вийшла на восьмій сходинці й передала естафету також восьмою, програючи 1 хвилину 29 секунд лідеру гонки.

На третьому етапі Насико після бездоганної стрільби лежачи залишився на восьмому місці, а ось зі стійки з двома хибами вийшов дев'ятим. Передав естафету він дев'ятим з відставанням 2 хвилини 11 секунд від лідера.

На заключному етапі Підручний використав три додаткові патрони на стрільбі лежачи та два на вогневом рубежі стоячи й у підсумку залишився дев'ятим. На фініші відставання української збірної від переможця гонки склало 3 хвилини і 20 секунд.

Виграла класичну змішану естафету Норвегія. друге місце посіла Італія, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати класичної змішаної естафети в Антгольці

1. Норвегія (0+8) 1:04:36.3

2. Італія (0+5) +22.3

3. Швеція (0+9) +1:07.8

4. Швейцарія (0+8) +1:20.6

5. Франція (0+6) +1:33.5

6. Чехія (1+10) +2:16.6

...

9. Україна (0+12) +3:19.7

Додамо, що 20 січня, в Антгольці також відбулася одиночна змішана естафета, яку виграла Німеччина. Українська команда в складі Христини Дмитренко і Артема Тищенка фінішувала десятою.

Завершиться італійський етап у неділю, 21 січня, чоловічим і жіночим масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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