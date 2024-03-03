Кубок світу з біатлону: результати одиночної змішаної естафети на етапі в Голменколлені

У неділю, 3 березня, в заключний день сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася одиночна змішана естафета.

Україну в ній представляв дует Христини Дмитренко та Дмитра Підручного. Фінішу наша команда дісталася на 12-й позиції.

За всю гонку "синьо-жовті" використали 12 додаткових патронів і зайшли на одне штрафне коло – не впорався зі стрільбою Підручний.

Виграла одиночну змішану естафету Норвегія, яка з допомогою фотофінішу виграла боротьбу за перше місце у Швеції – Ветле Шостад Крістіансен на останніх миттєвостях гонки випередив Себастьяна Самуельссона. Топ-3 замкнула Фінляндія.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати одиночної змішаної естафети в Голменколлені

1. Норвегія (1+8) 38:43.6 хвилини

2. Швеція (0+7) +0.1

3. Фінляндія (0+6) +31.3

4. Швейцарія (2+8) +44.5

5. Франція (1+11) +1:11.8

6. Німеччина (2+18) +1:19.9

...

12. Україна (1+12) +2:34.4

Зазначимо, що 3 березня етап у Голменколлені закінчиться класичною змішаною естафетою, старт гонки – о 15:45 за київським часом. За українську збірну побіжать Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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