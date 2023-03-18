Кубок світу з біатлону: результати останнього персьюту сезону – як виступили українці

У суботу, 18 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені відбулася гонка переслідування у чоловіків.

Україну в ній представляли Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко.

До залікової зони потрапило двоє українців – Прима фінішував 37-м, а Дудченко – 39-м.

Перемогу в персьюті здобув норвежець Йоганнес Бьо. Друге місце посів француз Кантен Фійон-Майє, а третім став ще один представник Норвегії Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого персьюту в Голменколлені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) 32:34.0

2. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0+0+0) +32.7

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) +49.1

4. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+1+1+0) +55.3

5. Фаб'єн Клод (Франція, 1+0+0+0) +1:00.4

6. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+0+0+0) +1:08.1

...

37. Артем Прима (Україна, 1+1+1+0)

39. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0)

53. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+2+1)

Сьогодні в Голменколлені також відбудеться жіночий спринт, який було перенесено з 17 березня через погодні умови. Початок – о 16:00 за київським часом.

У неділю, 19 березня, біатлонний сезон-2022/23 закриють масстарти.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Українці провалили останній спринт сезону на Кубку світу з біатлону: результати гонки

Голменколлен-2023: розклад гонок заключного етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Збірна України назвала склад на останній етап Кубка світу з біатлону-2022/23