Кубок світу з біатлону: результати останньої чоловічої гонки сезону

У неділю, 19 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

На жаль, Україна в ній представлена не була. Жоден з наших біатлоністів не зумів відібратися до цієї дисципліни.

Перемогу в масстарті здобув норвежець Йоганнес Бьо. Другим фінішував швейцарець Ніклас Гартвег. Трійку призерів замкнув ще один представник Норвегії Ветле Шостад Крістіансен, який і виграв Малий кришталевий глобус у заліку масстартів.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Голменколлені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) 38:51.9

2. Ніклас Гартвег (Швейцарія, 0+0+0+0) +26.2

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+0+0) +35.2

4. Кантен Фійон Майє (Франція, 0+1+0+0) +36.8

5. Стурла Лейгред (Норвегія, 0+1+0+0) +40.0

6. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+2+1+0) +43.0

Нагадаємо, сьогодні біатлонний сезон-2022/23 закриється жіночим масстартом на етапі в Голменколлені. Початок – о 16:10 за київським часом. На жаль, ця гонка також відбудеться без українського представництва.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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