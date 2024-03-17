Кубок світу з біатлону: результати останньої жіночої гонки сезону

У неділю, 17 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в канадському Кенморі відбулася остання жіноча гонка сезону – масстарт.

Від України до масстарту кваліфікувалася лише Юлія Джима, яка на фініші стала 23-ю.

Перемогла в масстарті француженка Лу Жанмонно. Друге місце посіла німкеня Яніна Геттіх-Вальц, а замкнула трійку призерок француженка Жілон Гігонна.

Володаркою Великого кришталевого глобуса стала італійка Ліза Віттоцці, яка в підсумковому загальному заліку випередила норвежку Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого масстарту в Кенморі

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) 32:55.0 хвилини

2. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0+0+1) +11.9

3. Жілон Гігонна (Франція, 0+0+0+0) +15.8

...

23. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+2) +2:29.4

Завершиться поточний сезон Кубка світу з біатлону в неділю, 17 березня, чоловічим масстартом, який розпочнеться о 23:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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