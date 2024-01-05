Кубок світу з біатлону: результати першого чоловічого спринту 2024 року

У п'ятницю, 5 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі розпочався спринтерською гонкою у чоловіків. Спочатку вона була запланована на 4 січня, але через погодні умови її перенесли на 5 січня.

Україну у чоловічому спринті представляли п'ять біатлоністів: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Артем Прима та Артем Тищенко.

Найкращим серед українців став Мандзин, який посів 31-ше місце. Це його перші залікові очки в кар'єрі на рівні Кубка світу.

До залікової зони також увійшов Підручний (34-й). Не набрали очок, але відібралися до гонки переслідування Дудченко (41-й) та Прима (51-й). Тищенко розташувався на 65-й позиції та не зумів пробитися до персьюту, куди потрапляють топ-60.

Виграв спринт німець Бенедикт Долль. Другим став норвежець Стурла Легрейд, а замкнув трійку призерів ще один представник Норвегії Ендре Стремсгейм.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічого спринту в Обергофі

1. Бенедикт Долль (Німеччина, 0+1) 24:12.2 хвилини

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +1.8

3. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+1) +5.4

4. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1) +19.6

5. Яков Фак (Словенія, 0+0) +29.8

5. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+0) +29.8

...

31. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:50.0

34. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +1:56.4

41. Антон Дудченко (Україна, 1+1) +2:13.5

51. Артем Прима (Україна, 1+1) +2:32.9

65. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +2:55.2

Додамо, що жіночий спринт в Обергофі також відбудеться 5 січня, початок – о 15:25 за київським часом. Україну в гонці представлятимуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Любов Кип'яченкова.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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