Кубок світу з біатлону: результати першого жіночого масстарту сезону-2023/24

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка увійшла до топ-20.

У неділю, 17 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляли одразу чотири біатлоністки: Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко.

Найкращою серед українок стала Джима, яка завершила гонку 19-ю. Петренко фінішувала 22-ю. Дмитренко, для якої це був дебютний у кар'єрі масстарт на рівні Кубка світу, стала 25-ю. Меркушина посіла 29-ту позицію.

Перемогла в першому масстарті біатлонного сезону француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою стала шведка Ельвіра Еберг, а трійку призерок замкнула її сестра Ганна Еберг.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого масстарту в Ленцергайде

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+0+0) 36:04.6

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +5.5

3. Ганна Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +10.6

4. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) +29.1

5. Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 1+0+1+0) +29.7

6. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+1+1) +43.1

...

19. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+1) +2:07.5

22. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+1) +2:25.9

25. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+2+2) +3:23.7

29. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+3+1) +4:29.0

Додамо, що сьогодні етап у Ленцергайде закінчиться чоловічим масстартом, де Україну представлятиме лише Дмитро Підручний. Початок – о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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