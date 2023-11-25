Кубок світу з біатлону: результати стартової гонки сезону – як виступила Україна

У суботу, 25 листопада, сезон Кубка світу з біатлону-2023/24 розпочався одиночною змішаною естафетою на першому етапі у шведському Естерсунді.

За збірну України в ній бігли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Фінішувала наша команда на десятому місці.

До останьої стрільби українська команда була реальним претендентом на топ-3, але на останньому вогневому рубежі Меркушина була змушена використати всі три додаткові патрони, що позбавило "синьо-жовтих" шансів поборотися за п'єдестал пошани.

Виграла дебютну гонку біатлонного сезону команда Швеції, яку представляли Себастьян Самуельссон та Ганна Еберг. Срібні нагороди здобула Норвегія. "Бронзу" взяла Франція.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати одиночної змішаної естафети в Естерсунді

1. Швеція (0+8) 37.46,9 хвилини

2. Норвегія (0+6) +13,8

3. Франція (2+12) +42,2

4. Словенія (0+5) +47,4

5. Австрія (0+10) +56,9

6. Швейцарія (1+8) +59,9

...

10. Україна (0+7) +1:21,3

Додамо, що сьогодні на етапі в Естерсунді також відбудеться класична змішана естафета. Початок – о 15:50 за київським часом. Українську команду представлятимуть Артем Прима, Антон Дудченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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