Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Антгольці

Одразу дві українки фінішували у топ-15.

У неділю, 21 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці завершився жіночою гонкою з масовим стартом.

Україну в масстарті представляли три біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Найкращою серед українок стала Джима, яка з однією хибою посіла 13-те місце. Меркушина з одним неточним пострілом фінішувала 15-ю. Петренко схибила двічі та посіла 23-тю позицію.

Виграла масстарт француженка Жюлія Сімон, яка на 8,9 секунди випередила свою співвітчизницю Лу Жанмонно. Замкнула трійку призерок швейцарка Лєна Геккі-Гросс.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого масстарту в Антгольці

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+0) 34:42.5

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +8.9

3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +20.7

4. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +28.6

5. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+1+1) +46.4

6. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+1) +49.3

...

13. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:19.6

15. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +1:33.4

23. Ірина Петренко (Україна, 0+0+2+0) +3:02.4

Додамо, що 21 січня в Антгольці також відбувся чоловічий масстарт, у якому перемогу здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен. Єдиний українець Артем Прима фінішував на останньому, 30-му місці.

Варто зазначити, що жіночий масстарт в Антгольці став останньою гонкою перед стартом чемпіонату Європи з біатлону, який відбудеться від 24 до 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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