Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Антгольці

Одразу дві українки фінішували у топ-15.
У неділю, 21 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці завершився жіночою гонкою з масовим стартом.
Україну в масстарті представляли три біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.
Найкращою серед українок стала Джима, яка з однією хибою посіла 13-те місце. Меркушина з одним неточним пострілом фінішувала 15-ю. Петренко схибила двічі та посіла 23-тю позицію.
Виграла масстарт француженка Жюлія Сімон, яка на 8,9 секунди випередила свою співвітчизницю Лу Жанмонно. Замкнула трійку призерок швейцарка Лєна Геккі-Гросс.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого масстарту в Антгольці
1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+1+0) 34:42.5
2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +8.9
3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +20.7
4. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +28.6
5. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+1+1) +46.4
6. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+1) +49.3
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13. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:19.6
15. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+1) +1:33.4
23. Ірина Петренко (Україна, 0+0+2+0) +3:02.4
Додамо, що 21 січня в Антгольці також відбувся чоловічий масстарт, у якому перемогу здобув норвежець Ветле Шостад Крістіансен. Єдиний українець Артем Прима фінішував на останньому, 30-му місці.
Варто зазначити, що жіночий масстарт в Антгольці став останньою гонкою перед стартом чемпіонату Європи з біатлону, який відбудеться від 24 до 28 січня у словацькому Брезно-Осрблі.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
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