Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Естерсунді

У неділю, 12 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді відбулася жіноча гонка з масовим стартом.

Збірна України не була представлена в жіночому масстарті.

Переможницею гонки стала італійка Доротея Вірер. Другою фінішувала француженка Лу Жанмоно, а "бронзу" взяла її співвітчизниця Жюлія Сімон.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого масстарту в Естерсунді

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 31:58.5

2. Лу Жанмоно (Франція, 0+0+0+0) +6.3

3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +11.1

4. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегія, 0+0+0+1) +40.1

5. Каролін Коломбо (Франція, 1+0+1+0) +40.1

6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+0+1) +47.5

Сьогодні програму передостаннього етапу Кубка світу з біатлону-2022/23 закриє чоловічий масстарти. Він розпочнеться о 17:00 за київським часом. Україну там представлятиме Антон Дудченко.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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