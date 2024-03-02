Кубок світу з біатлону: результати жіночого масстарту на етапі в Голменколлені

У суботу, 2 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в норвезькому Голменколлені відбулася жіноча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляли двоє учасниць: Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Найкращою серед українок стала Меркушина, яка з трьома колами штрафу фінішувала 27-ю. Джима припустилася п'яти хиб і посіла 29-те місце.

Перемогу в масстарті здобула швейцарка Лєна Геккі-Гросс. Вона розділила п'єдестал з француженками – другою стала Жюлія Сімон, а замкнула трійку призерок Лу Жанмонно.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого масстарту в Голменколлені

1. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 1+1+0+0) 35:46.3

2. Жюлія Сімон (Франція, 1+1+1+1) +16.8

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+2+0+1) +22.3

4. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 1+1+0+1) +23.3

5. Ліза Віттоцці (Італія, 1+0+1+1) +24.7

6. Юні Арнеклейв (Норвегія, 1+1+1+1) +41.8

...

27. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+2) +3:15.2

29. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+1) +4:32.8

Зазначимо, що 2 березня у Голменколлені також відбудеться чоловічий масстарт, старт гонки – о 16:20 за київським часом.

У неділю, 3 березня, норвезький етап закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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