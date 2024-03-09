Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі у Солт-Лейк-Сіті

У ніч проти 9 березня в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній повинні були представити п'ять спортсменок: Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Ірина Петренко та Анна Кривонос. Однак Петренко та Кривонос з невідомих причин не стартували.

Найкращий результат серед українок у спринті показала Джима, яка фінішувала 33-ю. Крім неї, до гонки переслідування відібралася Дмитренко, яка стала 55-ю. Меркушина посіла 64-те місце і пропустить персьют.

Перемогла в спринті француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою стала норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд, а топ-3 замкнула Лу Жанмонно з Франції.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Солт-Лейк-Сіті

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) 20:42.7

2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0) +13.4

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +19.2

4. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0) +29.1

5. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +48.2

6. Анна Гандлер (Австрія, 0+0) +1:02.0

...

33. Юлія Джима (Україна, 0+2) +2:31.3

55. Христина Дмитренко (Україна, 0+2) +3:18.6

64. Анастасія Меркушина (Україна, 2+2) +3:41.2

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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