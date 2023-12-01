Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі в Естерсунді

Дві українки змогли відібратися до гонки переслідування.
У п'ятницю, 1 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну в ній представили п'ять спортсменок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова.
На жаль, жодна з наших біатлоністок не змогла увійти до топ-40 та набрати залікових очок. Найкраще серед українок виступили Меркушина та Дмитренко – вони стали 48-ю і 49-ю відповідно, пробившись до гонки переслідування.
А ось Кривонос, Кип'яченкова та Блашко фінішували за межами топ-60 і не кваліфікувалися до персьюту, який відбудеться в неділю, 3 грудня.
Виграла спринт француженка Лу Жанмонно. П'єдестал пошани вона розділила з норвежками – "срібло" взяла Каролін Кноттен, а "бронзу" – Юні Арнеклейв.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Естерсунді
1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 21:04.1
2. Каролін Кноттен (Норвегія, 1+0) +8.5
3. Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+1) +17.6
4. Франциска Пройс (Німеччина, 1+1) +18.3
5. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+1) +20.0
6. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія, 0+2) +23.8
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48. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:08.5
49. Христина Дмитренко (Україна, 0+2) +2:10.2
62. Анна Кривонос (Україна, 1+2) +2:31.4
74. Любов Кип'яченкова (Україна, 3+1) +3:00.1
78. Дар'я Блашко (Україна, 0+1) +3:04.5
Чоловічий спринт відбудеться у суботу, 2 грудня, початок – о 15:45 за київським часом. У неділю, 3 грудня, програму етапу в Естерсунді закриють гонки переслідування.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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