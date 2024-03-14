Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі в Кенморі

У четвер, 14 березня, в канадському Кенморі жіночим спринтом стартував заключний етап Кубка світу з біатлону-2023/24.

Україну в спринті представляли чотири біатлоністки: Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Юлія Джима та Христина Дмитренко. П'ята українка Анна Кривонос, яка була заявлена на гонку, на старт не вийшла.

Найкращий результат серед українок у спринті показала Джима, яка стала 22-ю. Петренко закінчила гонку 33-ю, Дмитренко – 41-ю, а Меркушина – 50-ю.

Перемогла в спринті італійка Ліза Віттоцці, яка завдяки цьому до 7 очок зменшила відставання від норвежки Інгрід-Ландмарк Тандреволд у боротьбі за Великий кришталевий глобус. Друге місце посіла француженка Лу Жанмонно, а замкнула топ-3 швейцарка Лєна Гекі-Гросс.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Кенморі

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) 19:38.2 хвилини

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +5.5

3. Лєна Гекі-Гросс (Швейцарія, 0+0) +8.6

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +19.4

5. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +20.7

6. Анна Гандлер (Австрія, 0+1) +27.7

...

22. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:12.1

33. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +1:41.3

41. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +1:58.3

50. Анастасія Меркушина (Україна, 0+2) +2:20.4

Етап у Кенморі продовжиться у п'ятницю, 15 березня, чоловічим спринтом, який розпочнеться о 18:40 за київським часом.

У суботу, 16 березня, в Кенморі заплановано гонки переслідування, а в неділю, 17 березня, поточний сезон Кубка світу завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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