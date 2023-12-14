Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі в Ленцергайде

Всі чотири українки фінішували у топ-30.

У четвер, 14 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2023/24 у швейцарському Ленцергайде розпочався жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представили Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима та Ірина Петренко.

Найкращою серед українок стала Меркушина, яка посіла 16-те місце. Інші три українські біатлоністки також фінішували у топ-30: Петренко – 17-та, Джима – 24-та, а Дмитренко – 27-ма. Для кожної з українок це найкращий результат поточного сезону.

Додамо, що у спринті також повинна була взяти участь Анна Кривонос, однак напередодні стало відомо, що вона пропустить швейцарський етап через хворобу.

Перемогла у спринтерській гонці француженка Жюстін Бреза-Буше. Другою стала норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд, а третьою – італійка Ліза Віттоцці.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Ленцергайде

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0) 22:13.0 хвилини

2. Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0) +12.2

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +17.2

4. Жюлія Сімон (Франція, 1+0) +39.7

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0) +52.0

6. Маріт Ісхол Скоган (Норвегія, 0+0) +55.7

...

16. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:42.6

17. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +1:43.2

24. Юлія Джима (Україна, 1+0) +2:04.2

27. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +2:07.3

Чоловіча спринтерська гонка відбудеться у п'ятницю, 15 грудня, початок – о 15:15 за київським часом.

У суботу, 16 грудня, в Ленцергайде заплановано гонки переслідування, а завершиться етап у неділю, 17 грудня, дебютними цього сезону масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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