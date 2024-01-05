Кубок світу з біатлону: результати жіночого спринту на етапі в Обергофі

У п'ятницю, 5 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли 5 біатлоністок: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Любов Кип'яченкова.

Найкращий результат серед українок показала Меркушина, яка фінішувала 27-ю. Також до залікової зони потрапили Джима (32-га) і Дмитренко (38-ма).

А ось Петренко і Кип'яченкова опинилися за межами топ-60 і не змогли пробитися до гонки переслідування.

Переможницею спринту стала француженка Жюстін Бреза-Буше. Друге місце посіла німкеня Франциска Пройс, а замкнула топ-3 Софі Шово з Франції.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Обергофі

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 2+0) 22:43.0 хвилини

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0) +4.4

3. Софі Шово (Франція, 1+0) +4.6

4. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +17.6

5. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0) +23.8

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+1) +28.2

...

27. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:45.1

32. Юлія Джима (Україна, 0+2) +1:55.0

38. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +2:07.2

70. Ірина Петренко (Україна, 0+2) +3:21.5

75. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +3:36.7

Додамо, що у суботу, 6 січня, на Кубку світу в Обергофі відбудуться чоловічий та жіночий персьюти, а завершиться етап у неділю, 7 січня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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