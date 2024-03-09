Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі у Солт-Лейк-Сіті

Збірна України стала сьомою в заключній жіночій естафеті сезону Кубка світу з біатлону.
У суботу, 9 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча естафетна гонка.
За українську команду в ній виступили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко. Фінішували "синьо-жовті" на сьомій позиції.
На стартовому етапі Меркушина використала два додаткових патрони і передала естафету на десятому місці.
На другому етапі Джима також припустилася двох хиб, але змогла відіграти три позиції.
На третьому етапі Дмитренко поліпшила становище української збірної ще на одне місце й передала естафету шостою.
На останньому етапі Петренко опустилася на одну сходинку, тож у підсумку наша команда завершила гонку сьомою.
Виграла жіночу естафету Норвегія. Друге місце посіла Німеччина, а замкнула трійку призерів Швеція.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети у Солт-Лейк-Сіті
1. Норвегія (0+5) 1:04:15.5
2. Німеччина (0+7) +17.2
3. Швеція (0+10) +42.0
4. Австрія (0+5) +1:36.0
5. Чехія (2+6) +1:40.5
6. Франція (2+10) +2:01.8
7. Україна (0+6) +2:17.8
Додамо, що опівночі у Солт-Лейк-Сіті розпочнеться чоловіча спринтерська гонка, де Україну представлять Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Віталій Мандзин.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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