Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі у Солт-Лейк-Сіті

Збірна України стала сьомою в заключній жіночій естафеті сезону Кубка світу з біатлону.

У суботу, 9 березня, на восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча естафетна гонка.

За українську команду в ній виступили Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко. Фінішували "синьо-жовті" на сьомій позиції.

На стартовому етапі Меркушина використала два додаткових патрони і передала естафету на десятому місці.

На другому етапі Джима також припустилася двох хиб, але змогла відіграти три позиції.

На третьому етапі Дмитренко поліпшила становище української збірної ще на одне місце й передала естафету шостою.

На останньому етапі Петренко опустилася на одну сходинку, тож у підсумку наша команда завершила гонку сьомою.

Виграла жіночу естафету Норвегія. Друге місце посіла Німеччина, а замкнула трійку призерів Швеція.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети у Солт-Лейк-Сіті

1. Норвегія (0+5) 1:04:15.5

2. Німеччина (0+7) +17.2

3. Швеція (0+10) +42.0

4. Австрія (0+5) +1:36.0

5. Чехія (2+6) +1:40.5

6. Франція (2+10) +2:01.8

7. Україна (0+6) +2:17.8

Додамо, що опівночі у Солт-Лейк-Сіті розпочнеться чоловіча спринтерська гонка, де Україну представлять Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима та Віталій Мандзин.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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