Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі в Гогфільцені

Збірна України замкнула топ-10.
У неділю, 10 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені завершився жіночою естафетою.
Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Фінішувала наша команда на десятому місці.
На першому етапі Меркушина припустилася двох хиб на стрільбі лежачи та ще трьох на стійці, ледь уникнувши потрапляння на штрафне коло. Передала естафету вона 12-ю з 15 команд, якій вийшли на старт гонки.
На другому теапі Джима після чистої стрільби лежачи стала 10-ю, а після стійки з двома хибами опустилася на 11-те місце і такою ж передала естафету.
На третьому етапі Петренко після бездоганної стрільби лежачи підняла Україну на сьому позицію. На стійці вона використала один додатковий патрон і залишилася сьомою, але передала естафету вже 9-ю.
На заключному етапі Дмитренко по одному разу схибила на обох вогневих рубежах і в підсумку фінішувала 10-ю.
Перемогли в естафеті норвежки. Другими стали шведки, а третіми – француженки.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети в Гогфільцені
1. Норвегія (0+6) 1:07.39.0
2. Швеція (0+10) +31.6
3. Франція (1+8) +1:01.5
4. Італія (0+5) +1:14.7
5. Німеччина (0+7) +1:22.9
6. Австрія (0+10) +2:20.1
...
10. Україна (0+10) +3:06.4
Це була друга жіноча естафета поточного сезону Кубка світу з біатлону. На першому етапі у шведському Естерсунді українки посіли 12-ту позицію.
Раніше 10 грудня в Гогфільцені відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України фінішувала у топ-5.
Зазначимо, що третій етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 грудня Ленцергайде (Швейцарія).
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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