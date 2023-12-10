Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі в Гогфільцені

У неділю, 10 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені завершився жіночою естафетою.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Фінішувала наша команда на десятому місці .

На першому етапі Меркушина припустилася двох хиб на стрільбі лежачи та ще трьох на стійці, ледь уникнувши потрапляння на штрафне коло. Передала естафету вона 12-ю з 15 команд, якій вийшли на старт гонки.

На другому теапі Джима після чистої стрільби лежачи стала 10-ю, а після стійки з двома хибами опустилася на 11-те місце і такою ж передала естафету.

На третьому етапі Петренко після бездоганної стрільби лежачи підняла Україну на сьому позицію. На стійці вона використала один додатковий патрон і залишилася сьомою, але передала естафету вже 9-ю.

На заключному етапі Дмитренко по одному разу схибила на обох вогневих рубежах і в підсумку фінішувала 10-ю.

Перемогли в естафеті норвежки. Другими стали шведки, а третіми – француженки.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети в Гогфільцені

1. Норвегія (0+6) 1:07.39.0

2. Швеція (0+10) +31.6

3. Франція (1+8) +1:01.5

4. Італія (0+5) +1:14.7

5. Німеччина (0+7) +1:22.9

6. Австрія (0+10) +2:20.1

...

10. Україна (0+10) +3:06.4

Це була друга жіноча естафета поточного сезону Кубка світу з біатлону. На першому етапі у шведському Естерсунді українки посіли 12-ту позицію.

Раніше 10 грудня в Гогфільцені відбулася чоловіча естафета, в якій збірна України фінішувала у топ-5.

Зазначимо, що третій етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 грудня Ленцергайде (Швейцарія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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