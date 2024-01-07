Кубок світу з біатлону: результати жіночої естафети на етапі в Обергофі

У неділю, 7 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі завершився жіночою естафетною гонкою.

Україну в ній представляли Олена Городна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко. У підсумку "синьо-жовті" фінішували на восьмому місці .

На першому етапі Городна використала один додатковий патрон на стрільбі лежачи та три на стійці. Вона передала естафету 12-ю з відставанням 1 хвилина 47,8 секунди від лідера.

На другому етапі Джима по разу схибила на кожному з вогневих рубежів і передала естафету дев'ятою з відставанням 2 хвилини 29,7 секунди від першого місця.

На третьому етапі Меркушина ідеально відпрацювала стрільбу лежачи, але припустилася чотирьох хиб на стійці та пішла на одне штрафне коло, що відкинуло українську команду на 12-те місце. Анастасія передала естафету 12-ю з відставанням 4 хвилини 8,2 секунди від лідерає.

На заключному етапі Дмитренко зробила один неточний постріл на стрільбі лежачи та не помилялася на стійці й таким чином підняла збірну України на восьму позицію. На фініші відставання "синьо-жовтих" від переможців гонки склало 5 хвилин 18,7 секунди.

Виграла жіночу естафету команда Франції. Другою стала Норвегія, а третьою – Швеція.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої естафети в Обергофі

1. Франція (0+12) 1:12.42.5 години

2. Норвегія (0+10) +9.3

3. Швеція (1+8) +33.5

4. Італія (3+11) +3:33.9

5. Німеччина (3+15) +4:20.6

6. Чехія (2+16) +4:39.6

7. Швейцарія (2+19) +4:49.8

8. Україна (1+10) +5:18.7

Зазначимо, наступний, п'ятий етап поточного сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 10 – 14 січня німецький Рупольдінг.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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