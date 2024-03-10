Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі у США

У неділю, 10 березня, в заключний день восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2023/24 в американському Солт-Лейк-Сіті відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляла лише Юлія Джима, яка за підсумками спринту стартувала 33-ю. Також до гонки відібралася Христина Дмитренко (повинна була розпочати гонку 55-ю), але вона на старт не вийшла.

У персьюті Джима змогла відіграти 11 позицій та фінішувала 22-ю. Сумарно на чотирьох вогневих рубежах Юлія зробила тільки один неточний постріл.

Виграла гонку переслідування француженка Лу Жанмонно, яка на останніх метрах дистанції випередила італійку Лізу Віттоцці. Замкнула трійку призерок Жюлія Сімон з Франції.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Солт-Лейк-Сіті

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+1+0) 26:51.7 хвилини

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+1+0+0) +0.4

3. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+0+1) +1:01.0

...

22. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+1) +3:01.8

Етап у Солт-Лейк-Сіті завершиться 10 березня чоловічою гонкою переслідування, яка розпочнеться о 19:50 за київським часом.

Додамо, що заключний, дев'ятий етап поточного розіграшу Кубка світу з біатлону прийматиме 14 – 17 березня канадський Кенмор.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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