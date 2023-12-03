Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Естерсунді

У неділю, 3 грудня, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляла лише Анастасія Меркушина, яка фінішувала на 41-му місці. Порівняно зі спринтом вона відіграла сім позицій, але не змогла увійти до топ-40 та набрати залікових очок.

Зазначимо, що у персьюті мала виступити ще одна українка – Христина Дмитренко, але тренерський штаб вирішив не ставити її на гонку, щоб не перевантажувати.

Виграла гонку переслідування француженка Лу Жанмонно, яка раніше тріумфувала у спринті. "Срібло" здобула німкеня Франциска Пройсс, яка у спринті була четвертою. Замкнула трійку призерок Ванесса Фойгт з Німеччини, яка у спринті посіла п'яту позицію.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Естерсунді

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 31:41.3

2. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+0) +0.3

3. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+1) +18.5

4. Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+0+0+1) +24.7

5. Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0+1+1) +35.9

6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+0+1) +1:03.2

...

41. Анастасія Меркушина (Україна, 2+0+1+1) +5:41.3

Чоловіча гонка переслідування також відбудеться в неділю, 3 грудня, початок – о 17:00 за київським часом. Нею завершиться програма етапу в Естерсунді.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту на етапі в Естерсунді

Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Естерсунді

Україна провалила першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону