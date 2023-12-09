Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Гогфільцені

Дві українки змогли фінішувати у топ-30.

У суботу, 9 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Ірина Петренко та Анна Кривонос.

Найкращий результатат серед українок показала Джима, яка відіграла 11 позицій порівняно зі спринтом та фінішувала 27-ю. Петренко піднялася на 22 сходинки та завершила персьют 29-ю.

Меркушина,яка була на старті 23-ю, через три хиби на останній стрільбі втратила понад 20 місць і закінчила гонку лише 46-ю. Кривонос відіграла чотири позиції порівняно зі спринтом та в підсумку стала 53-ю.

Виграла гонку переслідування шведка Ельвіра Еберг. Друге місце посіла швейцарка Лєна Геккі-Гросс, а третьою фінішу дісталася норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 29:44.6

2. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія, 0+0+1+0) +11.6

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 1+0+0+0) +13.9

4. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+1+0) +32.0

5. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +1:01.5

6. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+0) +1:14.6

...

27. Юлія Джима (0+0+1+1) +3:46.6

29. Ірина Петренко (1+0+0+1) +3:47.7

46. Анастасія Меркушина (1+0+0+3) +4:49.4

53. Анна Кривонос (0+0+1+1) +5:51.2

Додамо, що раніше 9 грудня відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який фінішував у топ-20.

У неділю, 10 грудня, програму етапу в Гогфільцені закриють класичні естафети. Чоловіча розпочнеться о 12:30, а жіноча – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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