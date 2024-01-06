Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Обергофі

У суботу, 6 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністки: Анастасія Меркушина (стартувала 27-ю за підсумками спринту), Юлія Джима (32-ю) та Христина Дмитренко (38-ю).

До залікової зони персьюту потрапили всі три українки. Найкращий результат серед них показала Меркушина, яка фінішувала 24-ю. Джима стала 32-ю, а Дмитренко – 39-ю.

Виграла гонку переслідування француженка Жюлья Сімон. Друге місце посіла її співвітчизниця Жюстін Бреза-Буше. А замкнула трійку призерок норвежка Інгрід Тандреволл.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Обергофі

1. Жюлья Сімон (Франція, 1+0+0+1) 31:45.2

2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+0+1+2) +18.9

3. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+1) +44.4

4. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+1+2) +53.8

5. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0) +55.3

6. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+1+1) +1:00.0

...

24. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +3:20.1

32. Юлія Джима (0+0+0+1) +3:31.2

39. Христина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08.8

Додамо, що раніше 6 січня в Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування, яку виграв норвежець Ендре Стрьомсгейм. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував 31-м.

Завершиться етап Кубку світу з біатлону в Обергофі в неділю, 7 січня, класичними естафетами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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