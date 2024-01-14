Кубок світу з біатлону: результати жіночої гонки переслідування на етапі в Рупольдінгу

У неділю, 14 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляла одна біатлоністка – Юлія Джима, яка за підсумками спринту стартувала у персьюті 13-ю.

Закривши абсолютно всі мішені на кожному з вогневих рубежів, Джима фінішувала в гонці переслідування на 15-му місці.

Виграла гонку переслідування італійка Ліза Віттоцці. На 0,7 секунди вона випередила норвежку Інгрід Тандреволл. Замкнула трійку призерок ще одна представниця Норвегії Юні Арнеклейв.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої гонки переслідування в Рупольдінгу

1. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) 30:30.7

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+0) +0.7

3. Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+0+0+0) +9.1

4. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+1+0) +31.1

5. Лєна Хеккі Гросс (Німеччина, 1+0+0+1) +43.2

6. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+1) +44.5

...

15. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:18.0

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу чоловічою гонкою переслідування. Вона також відбудеться 14 січня, о 15:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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