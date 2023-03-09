Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді

Три українки потрапили до залікової зони.

У четвер, 9 березня, восьмий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у шведському Естерсунді розпочався індивідуальною гонкою у жінок.

Україну в ній представляли п'ять спортсменок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Олена Білосюк і Любов Кип'яченкова.

Найкраще себе проявила Білосюк, яка з ідеальною стрільбою стала 32-ю. До залікової зони також потрапили Джима та Меркушина, які розташувалися на 37-й і 38-й позиціях відповідно.

Індивідуальна гонка завершилася подвійним тріумфом італійок. Перемогу здобула Доротея Вірер, а друге місце посіла Ліза Віттоцці. Трійку призерок замкнула німкеня Деніз Геррманн-Вік.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) 41:19.6

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) +25.5

3. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 1+0+0+0) +1:38.8

4. Жюлія Сімон (Франція, 0+2+0+0) +1:49.5

5. Емма Ландер (Канада, 0+0+0+0) +2:11.9

6. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+1+0+0) +2:19.2

...

32. Олена Білосюк (Україна, 0+0+0+0) +4:41.4

37. Юлія Джима (Україна, 0+0+2+0) +5:01.9

38. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+1+0) +5:04.1

54. Дар'я Блашко (Україна, 0+1+0+0) +6:00.4

72. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+0+2+1) +8:32.5

Сьогодні о 17:20 за київським часом розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка, де Україну представлятимуть Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Денис Насико.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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