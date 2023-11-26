Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі в Естерсунді

У неділю, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 у шведському Естерсунді відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Збірну України в ній представили Анна Кривонос, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко, Ірина Петренко та Любов Кип'яченкова.

Найкраще з українок виступила Петренко, яка посіла 22-ге місце. Окрім неї, до залікової зони потрапила Кривонос, яка стала 40-ю, показавши найкращий результат у кар'єрі.

У топ-50 також фінішували Дмитренко – 43-тє місце та Кип'яченкова – 48-ма позиція. Меркушина показала лише 83-й результат.

Виграла індивідуальну гонку італійка Ліза Віттоцці. Вона з однією хибою всього на 0,1 секунди випередила німкеню Франциску Пройс, яка пройшла вогневі рубежі безпомилково. "Бронзу" здобула Ванесса Фойгт із Німеччини, яка змогла закрити всі мішені.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+1+0) 44:03.9 хв

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+0+0) +0,1

3. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +10,1

4. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0+1+0) +46,5

5. Софія Шнайдер (Німеччина, 0+0+0+1) +1:01.0

6. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія, 0+0+0+0) +1:07.7

...

22. Ірина Петренко (Україна, 0+1+0+1) +3:00.6

40. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+2) +4:08.2

43. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+1) +4:15.6

48. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+0+1) +4:34.6

83. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+2+2) +7:55.9

Сьогодні на етапі в Естерсунді також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Вона розпочнеться о 15:30 за київським часом. Україну в ній представлять 5 спортсменів: Антон Дудченко, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк і Богдан Цимбал.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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